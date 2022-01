"Свободен на эту дату". Уроженец Казахстана Физиев вновь обратился к экс-чемпиону UFC

Уроженец Казахстана Рафаэль Физиев бросил вызов бразильцу Рафаэлю дос Аньосу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Аньос в Твиттере обратился к американцу Тони Фергюсону с предложением провести реванш 19 февраля. Физиев отреагировал на слова бразильца, отметив, что это противостояние и так уже все видели.

"Мы все видели этот бой. И я уже ответил UFC, что свободен в этот день", - написал Физиев.

We all saw that fight and I already replied to ufc that I’m available for that day https://t.co/s8KgReBJMd