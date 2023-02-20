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Новости спорта MMA UFC

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Уже суперзвезда? Рахмонов может получить рекордный гонорар за бой с Джеффом Нилом

Уже суперзвезда? Рахмонов может получить рекордный гонорар за бой с Джеффом Нилом
©UFC

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (16-0) впервые выступит в главном карде номерного турнира UFC. Это случится 5 марта на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (Невада, США), где поединок "Номада" с американцем Джеффом Нилом (15-4) станет одним из статусных. Корреспондент Vesti.kz объясняет, почему за это выступление Рахмонов должен заработать намного больше, чем раньше.

Дело в том, что противостояние пройдет в рамках номерного ивента, за который хедлайнеры и участники главного карда получат дополнительные надбавки в виде процентов от проданных платных трансляций (Pay Per View - PPV). Рахмонов и Нил находятся в десятке сильнейших в полусреднем весе, а после них в клетке будут выяснять отношения лишь чемпионы - Джон Джонс против Сирила Гана, а также Валентина Шевченко против Алексы Грассо.

Одним из крупнейших партнеров UFC является кабельный спортивный телеканал ESPN. В 2019 году они заключили пятилетний контракт на сумму в 1,5 миллиарда долларов. Отсюда следует система PPV, при которой зрители могут покупать трансляцию крупнейших турниров промоушена. Это может быть разовая покупка одного турнира, месячный тариф или годовой.

Чтобы увидеть турнир UFC 285 в прямом эфире на ESPN, американские фанаты должны будут раскошелиться на 79,99 доллара (35,7 тысячи тенге). Это для тех, кто хочет купить трансляцию одного турнира и не рассчитывает на месячный или годовой тариф. При этом пользователи, купившие PPV, смогут посмотреть турнир в любое время и неограниченное количество раз.

И тут же можно сопоставить цены с теми, которые предлагает сервис UFC Fight Pass жителям стран СНГ. Годовая подписка стоит 14 990 тенге, и по ней в прямом эфире можно смотреть все турниры UFC и еще нескольких мировых промоушенов, а также получать доступ к любым архивным поединкам и событиям UFC. Поэтому грех жаловаться на такие цены, ведь в США зрителям куда сложнее, а еще там серьезнее борются с "пиратскими" ссылками и прочими вариантами для любителей бесплатных трансляций.

Что касается самих выплат бойцам и процентов, то эта информация конфиденциальна. И есть лишь догадки, сколько бойцы на самом деле получают, однако не раз люди из мира ММА говорили, что эти суммы значительно влияют на их кошельки. Недавний пример - интервью казахстанского менеджера Саята Абдрахманова YouTube-каналу Captain Hardcore, в котором он сказал следующее:

Максимальный разовый доход? Самая крупная сумма, как для бойцов, так и для менеджеров, - это Pay Per View.

Получается, что Саят получает определенный процент от той доли, которая достается его бойцу. Так как Рахмонов является его бойцом, то и в этот раз у него есть возможность заработать на этом.

Основываясь на том, что Рахмонов - непобежденный проспект с одним из лучших рекордов в UFC, мы надеемся и верим, что он заслуживает получать проценты от проданных платных трансляций. Однако это не гарантировано, потому что в UFC нет четкого правила или какой-то границы между бойцами, заслуживающими проценты от PPV, и теми, кто пока до этого, по мнению промоушена, не дорос.

Были такие показательные примеры, когда звездам не платили проценты PPV, хотя они бились в титульных боях. К примеру, на UFC 193 в главном бою вечера Холли Холм проиграла Ронде Роузи, и в итоге ей никаких процентов не заплатили. Позже президент UFC Дана Уайт заявил, что Холм получила бы бонус в случае защиты титула.

Но в последнее время такого не происходило. Проценты от PPV получают все действующие чемпионы, даже бывшие чемпионы и ветераны UFC. Да и перспективные проспекты, как Хамзат Чимаев или Шон О'Мэлли, тоже. Поэтому нужно рассчитывать, что и Шавкат удостоится такой чести.

В 2020 году некто Хэл Сингер опубликовал отчет на сайтах MMAPayOut и Bloody Elbow, в котором раскрыл некоторые детали касательно PPV в UFC. Если отталкиваться от этих данных, то выплаты были следующими:

200-400 тысяч проданных PPV - бойцы топовых боев получают по одному доллару с каждой трансляции;
400-600 тысяч проданных PPV - бойцы топовых боев получают по два доллара с каждой трансляции;
Свыше 600 тысяч проданных PPV - бойцы топовых боев получают по 2,5 доллара с каждой трансляции.

Но и здесь точных данных быть не может. Есть суперзвезды уровня Конора МакГрегора, которым за некоторые турниры платили десятки миллионов долларов, и такие цифры могут не подпадать ни под какие общие критерии. Возможно, у МакГрегора имеются эксклюзивные условия в контракте с UFC, которые позволяют ему получать гораздо больше дохода от проданных трансляций. Тем более турниры с Конором всегда славятся невероятным успехом в плане продаж билетов и PPV.

По официальным данным, самым успешным PPV-ивентом в истории UFC стал 229-й номерной турнир, в главном бою которого прошел поединок между МакГрегором и Хабибом Нурмагомедовым. Было продано 2,4 миллиона платных трансляций. По 1,6 миллиона платных трансляций было продано на турнирах UFC 257 МакГрегор - Дастин Порье, а также UFC 202 МакГрегор - Нейт Диас 2.

Недостаточно быть просто топовым бойцом или чемпионом, чтобы получать большие суммы от PPV. Нужно еще и делать все от себя зависящее, чтобы заинтересовать зрителя. МакГрегор в этом настоящий спец. Он включает трэш-ток, проводит горячие пресс-конференции и устраивает шоу еще до выхода в клетку.

Если же бойцы не очень активны в медиа, то даже их чемпионский статус не гарантирует успех в плане продаж платных трансляций. К примеру, прошлый год в UFC получился достаточно провальным. Лишь один турнир продал 400 тысяч платных трансляций - это UFC 274 Чарльз Оливейра - Джастин Гэтжи. Кроме того, прошлогодний турнир UFC 270 Фрэнсис Нганну - Сирил Ган, по данным тренера Гана, собрал всего 200 тысяч проданных трансляций. Это настоящий провал. 

Ситуацию с турниром Шавката в этом плане может взвинтить возвращение легендарного чемпиона UFC Джонса, который не выступал три года. Он встретится с Ганом в поединке за вакантный пояс в тяжелом весе. Есть надежда, что возвращение Джона позволит ивенту UFC 285 продать свыше полумиллиона платных трансляций. Но это достаточно непредсказуемая вещь, и говорить об этом с уверенностью не стоит.

В целом PPV и выплаты от их процентов - это достаточно загадочная вещь. Все знают, что это реально есть, но никто не может объяснить критерии определения бойцов, которые подпадают под PPV, и какие фиксированные ставки есть от общей суммы. Еще один пример того, насколько непонятна эта система - история экс-чемпиона в наилегчайшем весе Деметриуса Джонсона. По его словам, он никогда не получал PPV в UFC, хотя долгое время был чемпионом. Вероятно, организация считала, что он не привлекает большого количества зрителей, даже несмотря на наличие пояса.

Возможно, что сейчас PPV приносит не так много денег, как было в случае с Конором или Жоржем Сен-Пьером, но эти доходы продолжают играть немаловажную роль для бойцов и их менеджеров. Слова Абдрахманова в недавнем интервью это лишь подтвердили.

Отметим, что в прошлом году Рахмонов провел два поединка в UFC. Официальных подтвержденных данных по выплатам спортсменам нигде нет, но, по неподтвержденной информации, казахстанец заработал за два поединка порядка 192 тысяч долларов (85,7 миллиона тенге).

Фото: UFC©️

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Метки:
MMA UFC Рахмонов Шавкат Казахстан Шевченко Валентина Абдрахманов Саят Роузи Ронда Чимаев Хамзат МакГрегор Конор Нурмагомедов Хабиб МакГрегор-Нурмагомедов США Лас-Вегас

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