Суперчемпион вызвал легенду UFC на бой

Суперчемпион PFL в тяжелом весе, Фрэнсис Нганну, не расстался с идеей померяться силами с действующим чемпионом UFC в этой же категории, Джоном Джонсом, передает Vesti.kz.

"Благословления заставляют хейтеров чувствовать себя некомфортно, но они не могут этого изменить. Есть только один бой, правильный бой, который преумножит твои благословления. Нганну против Джонса", - заявил Нгану.

Две недели назад Джонс успешно защитил свой титул, на турнире UFC 309 в Нью-Йорке финишировав техническим нокаутом в третьем раунде бывшего чемпиона дивизиона Стипе Миочича.

Нганну в октябре успешно дебютировал в лиге PFL, на турнире "Битва гигантов" в Эр-Рияде уже в первом раунде нокаутировав победителя прошлогоднего гран-при тяжеловесов Хенана Феррейру, и завоевав титул суперчемпиона PFL.