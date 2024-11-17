"Станет проблемой". Назван главный козырь соперника Рахмонова в UFC

Автор Youtube-канала JakeGerberMMA уверен, что ирландский боец Иэн Гэрри (15-0) станет "настоящей проблемой" для казахстанского бойца Шавката Рахмонова (18-0) в предстоящем поединке, передает Vesti.kz.

Недавно в промоушене официально объявили о проведении пяти раундового боя между Рахмоновым и Гэрри, который состоится 7 декабря в Лас-Вегасе (США).

"Гэрри тренировался в Шавкатом в Kill Cliff - уверен, вы видели много видео их спаррингов. Думаю, Иэн станет настоящей проблемой для Шавката. Не знаю, что бы я сказал раньше, но после просмотра нескольких последних боев Гэрри... У него очень хорошая ударка, но также он и очень хорошо готов в плане грэпплинга - он тренировал его. Он высокий, с длинным размахом рук, с хорошим боковым движением... У Шавката точно будут проблемы в этом бою", - говорит автор канала.

Напомним, ранее у казахстанца сорвался поединок против действующего чемпиона UFC Белала Мухаммада. Они должны были возглавить турнир UFC 310, намеченный на 7 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США), но американский боец палестинского происхождения снялся с боя из-за проблем со здоровьем.

Добавим, что Рахмонов еще не выходил в октагон в этом году, последний бой он провел в декабре 2023-го, когда во втором раунде "задушил" американца Стивена Томпсона.