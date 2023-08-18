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Стало известно, когда Шавкат Рахмонов может подраться с топ-бойцом UFC

Стало известно, когда Шавкат Рахмонов может подраться с топ-бойцом UFC
©instagram.com/shavkatrakhmonov94

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов рассказал, когда может выйти в октагон против американца Келвина Гастелума. Они должны были встретиться 16 сентября, но Келвин снялся с боя из-за травмы.

"UFC вроде хочет устроить бой против Гастелума. Сейчас общаемся, когда он может. Он хочет 11 ноября в Нью-Йорке, я бы хотел 21 октября в Абу-Даби. Я же согласился драться в День независимости Мексики 16 сентября. Конечно, я могу в любой момент с ним подраться, хоть у него во дворе. Просто мне хочется своих болельщиков порадовать. В Абу-Даби могли бы наши братья с Казахстана приехать, поболеть. Из-за этого я просил октябрьский турнир", - приводит слова Рахмонова Sport24 со ссылкой на его интервью YouTube-каналу NAIZA TV.

Отметим, что Гастелум в свое время претендовал на временный титул чемпиона UFC в среднем весе, но в апреле 2019 года потерпел поражение от новозеландца Исраэля Адесаньи. Позже Келвин решил перебраться в полусредний дивизион.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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