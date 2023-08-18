"Дай знать, где ты находишься". Шавкат Рахмонов обратился к Камару Усману

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов ответил на вопрос о возможном поединке против американца нигерийского происхождения Камару Усмана, сообщают Vesti.kz.

По словам Усмана, он разделит октагон с Рахмоновым только в том случае, если на кону боя будет стоять титул чемпиона UFC.

"Я готов, просто он так сказал про пояс… Мне без разницы, если ты захочешь, ты дай мне знать, где ты находишься и все. Я готов в принципе, хоть Усман, не Усман. Мы с ним никогда не занимались вместе. Когда он пришел в зал, он видел во мне соперника. Он понимал, что я скоро до него дойду. Мы один раз как-то встали в борьбе, чуть-чуть поработали вместе. Но ни одного спарринга не делали с ним. Он просто со стороны смотрел, наблюдал", - заявил Рахмонов в интервью YouTube-каналу NAIZA TV.

Отметим, что оба бойца выступают в полусреднем весе UFC. Усман занимает первое место, а Рахмонов находится на шестой строчке. Чемпионом дивизиона является английский боец ямайского происхождения Леон Эдвардс.

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