Стало известно, почему UFC не выставил временный титул на бой Рахмонов - Гэрри

Менеджер Саят Абдрахманов в интервью "Ушатайке" рассказал, почему UFC не ввел временный пояс чемпиона на поединок между непобежденным бойцом из Казахстана Шавкатом Рахмоновым (18-0) и ирландцем Иэном Гэрри (15-0), сообщают Vesti.kz. Их поединок пройдет 7 декабря на UFC 310 в Лас-Вегасе (США).

"Нужно понимать, когда UFC вводит временный пояс. Они его вводят, когда это им нужно и необходимо. Например, по контракту с Абу Даби - им нужно было два титульных боя в карде: если какой-то титульный бой слетает или же чемпион недоступен, то вводился временный титул. Это было на примере, когда Петр Ян дрался с Кори Сэндхагеном. Потому что Стерлинг должен был защищать титул, но травмировался, и UFC нужен был второй титульный бой в карде. Здесь ситуация другая. У UFC нет контрактных обязательств добавлять временный титул. Белал Мухаммад относительно недавно выиграл пояс, это было в июле и по его словам он готов вернуться быстро. То есть не было достаточных оснований чтобы временный титул ввести", - заявил менеджер.

Напомним, Рахмонов должен был биться с Мухаммадом на турнире UFC 310, который состоится 7 декабря в Лас-Вегасе (США). Однако Белал снялся с боя из-за проблем со здоровьем.

В итоге, соперником Шавката стал непобежденный ирландский боец. Их бой, рассчитанный на пять раундов, будет соглавным событием ивента.