Стало известно о "возвращении" Ронды Роузи в UFC

Бывшая чемпионка UFC в женской легчайшей весовой категории Ронда Роузи может вернуться в лигу. Об этом заявила Челси Чендлер, выступающая в лучшем промоушене мира.

По ее словам, сейчас между бойцами ходят слухи о скором возвращении Роузи в UFC. При этом Челси уточнила, что 36-летняя американка может выступать в полулегком дивизионе, который после ухода на пенсию Аманды Нуньес оказался в застое, пишет Lowkickmma.com.

Напомним, профессиональный рекорд Ронды Роузи в смешанных единоборствах составляет 12-2. В UFC она выступала с 2013 года по 2016. Американка является членом Зала славы UFC.

В ноябре 2015 года Роузи проиграла Холли Холм нокаутом во втором раунде на турнире UFC 193.

Свой последний бой в UFC американка провела в декабре 2016 года. Тогда она техническим нокаутом в первом раунде проиграла Нуньес. С тех пор Роузи перестала драться в MMA и перешла в рестлинг.

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