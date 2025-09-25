Стали известны сроки возвращения Рахмонова в октагон

Главный тренер непобеждённого казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова (19-0), Эдуард Базров, приоткрыл завесу тайны над планами своего подопечного. По его словам, возвращение "Номада" в октагон ожидается в начале следующего года, сообщают Vesti.kz.

Напомним, Рахмонов в последний раз выходил в клетку девять месяцев назад, и с тех пор фанаты с нетерпением ждут его нового поединка.

"Мы надеемся вернуться в начале года, Шавкат во всяком случае на это настроен и будет готовиться, чтобы вернуться как можно скорее в октагон. В пятерке (в топ 5 рейтинга) все отличные бойцы после боя Махачева и Маддалены будет видно что да как", - ответил Базров корреспонденту Tengri Sport.



Трижды шанс на чемпионский пояс ускользал из рук Рахмонова

Ещё в прошлом году казахстанский боец должен был выйти в титульный бой на турнире UFC 310 против тогдашнего обладателя пояса Белала Мухаммада, но дуэль так и не состоялась.

Однако за считанные недели до поединка Шавкат Рахмонов был вынужден сняться с боя из-за серьёзной костной инфекции. В октагон вместо него вышел Иан Мачадо Гэрри, а сам поединок лишился титульного статуса.

В этом году судьба снова свела Шавката Рахмонова с шансом на титул - на UFC 315 он должен был встретиться с вернувшимся после восстановления Белалом Мухаммадом. Но на этот раз сама удача отвернулась от казахстанца: травма выбила его из карт. В итоге пояс достался австралийцу Джеку Делле Маддалене, который вышел на замену и стал новым чемпионом.

Третья возможность оспорить чемпионский пояс также ускользнула от Шавката Рахмонова. На этот раз помешали не травмы, а обстоятельства: в полусредний вес поднялся экс-чемпион лёгкой категории Ислам Махачев. Команда Рахмонова уступила ему место в титульном бою, но сразу заявила - Шавкат готов встретиться с победителем этой дуэли.