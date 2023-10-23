Стали известны гонорары участников главных боев UFC 294

Стали известны гонорары участников турнира UFC 294 с учетом процентов от PPV (стоимость платных трансляций), сообщают Vesti.kz.
Так, чемпион UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев, нокаутировавший в первом раунде австралийца Александра Волкановски, заработает 4,2 миллиона долларов. Сам Волкановски, получит 3,3 миллиона.
Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ в соглавном поединке ивента в Абу-Даби решением судей одолел американца нигерийского происхождения Камару Усмана. Чимаеву полагается гонорар в размере 2,85 миллиона, а Усману - 2,4 миллиона долларов.
UFC 294 estimated salaries (including all bonuses and PPV points) pic.twitter.com/38JfIs60wO— 𝙍𝙪𝙚𝙗𝙚𝙣 𝘾𝙖𝙧𝙩𝙚𝙧 🥇 (@realruebenking) October 22, 2023
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