Стала известна реакция Махачева на исторический успех Алмабаева

Российский чемпион UFC в легкой весовой категории Ислам Махачев оценил победу казахстанского бойца Асу Алмабаева (20-2) над американцем Хосе Джонсоном (16-9), передает Vesti.kz.

Их поединок в наилегчайшем весе состоялся утром 16 июня по казахстанскому времени на турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 58 в Лас-Вегасе (США, штат Невада) и завершился победой Алмабаева единогласным решением судей.

Официальный Instagram-аккаунт UFC опубликовал пост о победе казахстанца, сопроводив его следующей подписью: "Асу Аламабаев забирает домой победу единогласным решением на UFC Vegas 93".

Махачев со своего официального аккаунта отреагировал на этот пост, поставив свой лайк к публикации.