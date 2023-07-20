Стала известна причина отказа брата Нурмагомедова от боя с топовым американцем в UFC

Представитель компании Dominance MMA, Ризван Магомедов, который является менеджером Умара Нурмагомедова заявил в интервью "Матч ТВ", что его подопечный получил травму плеча и ему предстоит операция, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Нурмагомедов должен был впервые в своей карьере возглавить турнир UFC, который запланирован на 5 августа. Его соперником значился с бывший претендент на временный пояс американец Кори Сэндхаген. Однако в среду, 19 июля, стало известно, что российский боец не сможет выступить на турнире.

"Травма плеча. Будут оперировать на следующей неделе", - рассказал Магомедов о состоянии Нурмагомедова.

В карьере Умара это уже вторая серьезная травма. Ранее троюродный брат известного экс-бойца UFC Хабиба Нурмагомедова был вынужден пропустить год из-за травмы крестообразных связок колена. На данный момент статистика 27-летнего российского бойца составляет 16 побед в 16 поединках.

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