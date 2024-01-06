Стала известна главная причина отсрочки чемпионского боя Рахмонова в UFC

Известный инсайдер MMA Марсель Дорфф поделился мнением о назначении Шавката Рахмонова (18-0) запасным на реванш Леона Эдвардса (22-3) и Белала Мухаммада (23-3), передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее появилась информация, что 14 апреля Мухаммад сразится с Эдвардсом на юбилейном турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). При этом Рахмонову отводится роль запасного бойца.

"Конечно, Шавкат, определенно, должен был стать заменой, если Белал не сможет сразиться с Леоном. Думаю, что этим самым UFC официально признает казахстанца претендентом на чемпионский титул, но он молод, поэтому они торопиться там не станут. Однако я ожидаю, что Шавкат в этом году подерется за титул", – отметил эксперт в интервью Sports.ru.

В декабре 29-летний Рахмонов добился шестой победы в промоушене на турнире UFC 296. Казахстанец досрочно взял верх над американцем Стивеном Томпсоном (17-7-1). Этот успех позволил Шавкату войти в топ-3 рейтинга полусредневесов UFC.