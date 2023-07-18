Стал известен следующий соперник Чимаева в UFC

Известный боец UFC Хамзат Чимаев, намерен вернуться в октагон 21 октября на турнире UFC 294, который пройдет в Саудовской Аравии, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Tofight.ru.

Как утверждают надежные источники очень вероятно, что следующим соперником Чимаева станет Пауло Коста. В связи с этим Коста отказался от поединка с Икрамом Алискеровым. Вместо этого Коста будет биться с Романом Долидзе в бою против Алискерова.

Бой между Чимаевым и Костой, вероятно, станет соглавным событием турнира, но официальное объявление о планах на турнир будет сделано позже.

Последний бой Хамзата состоялся в сентябре прошлого года, когда он легко и быстро победил Кевина Холланда.

Что касается Косты, то его последний бой состоялся в августе прошлого года, где он одержал победу решением судей над Люком Рокхолдом. На данный момент Коста занимает седьмое место в рейтинге среднего дивизиона UFC.

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