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Стал известен гонорар казахского бойца за первую победу в UFC

Стал известен гонорар казахского бойца за первую победу в UFC
©bookmaker-ratings.by
Новости спорта Смешанные UFC

Стал известен гонорар этнического казаха из Китая Сайрана Нурданбека за первую победу в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

27-летний боец по прозвищу "Росомаха" выступил на турнире UFC Fight Night 198 в Лас-Вегасе (США), где его соперником стал 32-летний американец Шон Сориано. Нурданбек выиграл единогласным решением судей.

По информации "Вестник ММА", за этот бой казах получит 24 тысячи долларов, из которых десять тысяч - это гонорар за бой, еще десять - за победу, а также поощрительная выплата в четыре тысячи за неделю перед боем. Его соперник Сориано заработал чуть больше - 24 500 долларов.

Для Нурданбека это был второй бой в UFC. В своем дебютном поединке в промоушене он уступил австралийцу Джошуа Кулибао единогласным решением судей.  

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Метки:
UFC MMA Нурданбек Сайран

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