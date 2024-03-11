В США предсказали будущее Алмабаева после второй победы в UFC

Американский журналист Джек Маккаферри прокомментировал корреспонденту Vesti.kz уверенную победу казахстанского бойца UFC Асу Алмабаева (19-2) над американцем Си Джеем Вергарой (12-5-1).

В минувшие выходные на турнире UFC 299 в Майами (Флорида, США) в поединке в лимите наилегчайшего веса Алмабаев выиграл единогласным решением судей (30:27, 30:27, 30:27).

"Поединок прошел под диктовку казахстанца. Алмабаев просто задавил соперника и не дал тому, ни единого шанса. Да, победа была решением судей, но это была чистая победа. Пожалуй, в наилегчайшем дивизионе появляется новый опасный проспект. Уже интересно посмотреть его в поединках с крепкими претендентами на вступление в топ рейтинга. Я думаю, что ему по силам пойти по пути своего соотечественника Шавката Рахмонова", - отметил Маккаферри.

Теперь на счету 30-летнего казахстанца две победы в двух боях под эгидой UFC. Он дебютировал в промоушене в августе прошлого года, когда финишировал Ода Осборна (12-6-0-1) удушающим приемом.

Теперь Асу идет на серии из 15 побед кряду. После этого успеха ему предложили американца ДаМона Блэкшира (14-6-1) по прозвищу Монстр.