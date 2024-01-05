В США посоветовали Рахмонову отклонить решение UFC по чемпионскому бою

Американский журналист Джек Маккаферри прокомментировал чемпионский шанс казахстанского бойца Шавката Рахмонова (18-0). В беседе с корреспондентом Vesti.kz он объяснил, почему "Номаду" не нужно исполнять роль запасного в чемпионском поединке.

Ранее появилась информация, что 14 апреля американец палестинского происхождения Белал Мухаммад (23-3-0-1) сразится с чемпионом дивизиона британцем Леоном Эдвардсом (22-3-0-1) на юбилейном турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). При этом Рахмонову отводится роль запасного бойца.

"Если Рахмонов не будет страховать чемпионский бой - это верное решение. Роль запасного не самая лучшая для того, кто является самым опасным претендентом. Нельзя терять темп, гораздо лучше провести еще один крутой бой с топовым соперником - Колби Ковингтоном или Камару Усманом. Это будет эффектно. Особенно, если Рахмонов вновь финиширует и вызовет чемпиона. В таком случае следующей схваткой однозначно будет чемпионская битва. С другой стороны, в роли запасного есть шанс заполучить чемпионский поединок раньше. Однако сидеть и ждать - это еще сложнее", - отметил Маккаферри.

В декабре Рахмонов добился шестой победы в промоушене на турнире UFC 296. Казахстанец досрочно взял верх над американцем Стивеном Томпсоном (17-7-1). Этот успех позволил Шавкату войти в топ-3 рейтинга полусредневесов UFC.

За этот поединок "Номад" получил самый большой гонорар в карьере - 306 тысяч долларов (150 тысяч долларов за выход, 150 - за победу, еще 6 - спонсорские бонусы).