Спорным решением завершился главный бой турнира UFC в самом казахстанском весе

В Лас-Вегасе (США) на арене UFC Apex состоялся главный бой турнира UFC Fight Night, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В поединке в наилегчайшей весовой категории (до 56,7 кг) между новозеландским бойцом Кай Кара-Франсом и представителем Ирака Амиром Альбази, победу одержал Альбази решением судей. Эта победа стала для Альбази его 17-й в карьере, включая пять нокаутов и девять сабмишенов, и всего одно поражение. Кара-Франс, в свою очередь, имеет в своем активе 24 победы, включая 11 нокаутов и три сабмишена, но также 11 поражений.

29-летний Альбази занимает седьмое место в рейтинге своей весовой категории. В качестве представителя Ирака, он до сих пор не знает поражений в лучшей лиге мира. В своем втором поединке в январе 2021 года, Альбази одержал победу решением судей над казахстанским бойцом Жалгасом Жумагуловым.

На данный момент, помимо Жумагулова, в наилегчайшем весе также находятся два других казахстанских бойца – Азат Максум и Асу Алмабаев. Они присоединились к команде в апреле текущего года, однако пока не сделали свой дебют в соревнованиях.

