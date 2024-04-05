Сорвался главный бой турнира UFC в США

UFC прошлось вносить изменения в состав участников турнира UFC on ESPN 55, который пройдет в ночь на 28 апреля в Лас-Вегасе (США), сообщают Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com.

В главном бою ивента должны были сойтись топы наилегчайшего веса (до 56,7 кг) бразилец Матеус Николау (19-3-1) и Манел Капе (19-6) из Анголы. Впрочем, представитель Анголы сообщил, что был вынужден отказаться от реванша из-за травмы.

"Это первый раз, когда я выбыл из боя, - написал Капе в соцсети. - Я сломал хрящ ребра и не мог двигаться в течение недели. В четверг на прошлой неделе моя операция прошла очень хорошо. Имейте в виду, что все мои бои, которые были отменены в прошлом, срывались по вине моих противников. Там, откуда я родом, мы дрались бесплатно. Я не хвастаюсь этим. Я просто честен, так что никогда не думайте, что я такой же, как некоторые из вас, ребята".

Отмечается, что реванш между ними был запланирован ещё на первом турнире UFC в 2024 году, но не состоялся после того, как Капе провалил взвешивание, превысив лимит более чем на 1,5 кг.

Их первый бой, прошедший в марте 2021 года завершился победой бразильца по очкам раздельным решением судей.

Теперь, новым соперником Николау в главном поединке станет американский боец Алекс Перес (24-8).