Соперник Рахмонова сделал смелое заявление перед их боем в UFC

Соперник Шавката Рахмонова американец Джефф Нил сделал смелое заявление о том, что сможет остановить непобежденного казахстанца, передают Vesti.kz.

"Я должен позаботиться о том, что я буду взрывным в поединке, буду взрываться в нужные моменты и заберу этот бой. Я думаю, что я выиграю. Я верю, что остановлю его в первом или во втором раунде. Если нет, то это будет битва на три раунда.

Что касается важности этого боя - для меня важен каждый поединок. Предстоящий бой всегда самый важный. Я помню, как бился на локальных турнирах и мне нужно было выиграть, иначе я не смог бы заплатить за квартиру. Те бои тоже были важными, так что я выйду и побью этого парня", - заявил Джефф Нил в интервью UFC.