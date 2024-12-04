Соперник Рахмонова пообещал победить Чимаева и нарвался на ответ
Чеченский боец Хамзат Чимаев (14-0), представляющий ОАЭ, обратился к ирландцу Иэну Гэрри (15-0), сообщают Vesti.kz.
Чеченский боец Хамзат Чимаев (14-0), представляющий ОАЭ, обратился к ирландцу Иэну Гэрри (15-0), сообщают Vesti.kz.
Следующий соперник Шавката Рахмонова (18-0) пообещал сначала победить Номада а затем, выйти в поединке за пояс с Чимаевым и выиграть у него:
"Я дерусь и побеждаю Шавката, выигрываю титул чемпиона мира и перехожу в средний вес. Затем я дерусь с Хамзатом и выигрываю этот пояс тоже. Я не боюсь никого", - сказал Гэрри в видеоинтервью Ariel Helwani.
Чимаев ответил Гэрри, причем сделал это на русском языке:
"Ты слишком худой пацан, не лезь к зубам Волка, без головы останешься", - написал Чимаев Гэрри в соцсети X (бывший Twitter).
Напомним, Гэрри и Рахмонов встретятся в соглавном поединке на UFC 310, который пройдет 7 декабря в лас-Вегасе (США).
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