Соперник Алмабаева прокомментировал поражение от казахстанца

Ямайский боец Оди Осборн высказался после поражения от представителя Казахстана Асу Алмабаева в рамках турнира UFC в Нэшвилле, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я делал все возможное во время подготовки. Бой сложился не в мою пользу. Не намерен делать никаких оправданий. Просто скажу, что Асу сегодня был лучше. Он вышел и сделал все необходимое. Я рад, что мне предоставилась эта возможность подраться в Нэшвилле. Это удается одному на миллион. Конечно, я очень расстроен исходом. Но так устроены бои. Иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь. Я лишь хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня сегодня. Люблю вас, ребята. Увидимся в следующий раз", - заявил Осборн.

Для Алмабаева этот бой стал дебютным в UFC. Этот успех позволил Алмабаеву продлить свою победную серию в ММА, которая теперь составляет четырнадцать боев. В последний раз казахстанец проигрывал в 2017 году.

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