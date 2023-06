Соглавный бой в силе на UFC 289: Чарльз Оливейра и Бенеил Дариуш сделали вес

В ночь на 11 июня в Ванкувере (Канада) состоится очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 289. В его соглавном событии встретятся легковесы - бразилец Чарльз Оливейра и ирано-американец Бенеил Дариуш, сообщают Vesti.kz.

Оливейра на весах показал 69,85 килограмма, Дариуш - 70,76.

Напомним, что в главном бою вечера в лимите легчайшего веса встретятся бразильянка Аманда Нуньес и мексиканка Ирене Альдана.

On weight and ready for action!!@CharlesDoBronxs in at 154lbs for tomorrow's #UFC289 co-main pic.twitter.com/GQLQb653FA