"Собираюсь разбивать этими ударами головы". МакГрегор опубликовал видео с тренировки по боксу

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор (22-6) опубликовал видео с тренировки по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я собираюсь разбивать этими ударами головы", - добавил боец в описании видео.

I’m gonna break a head with these. Add it to the list of heads. pic.twitter.com/w3q3sm9a7s