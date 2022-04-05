"Собираюсь разбивать этими ударами головы". МакГрегор опубликовал видео с тренировки по боксу

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор (22-6) опубликовал видео с тренировки по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Я собираюсь разбивать этими ударами головы", - добавил боец в описании видео.
I’m gonna break a head with these. Add it to the list of heads. pic.twitter.com/w3q3sm9a7s— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 4, 2022
Последний раз в октагон МакГрегор выходил в июле 2021 года. Тогда во второй раз подряд он проиграл американцу Дастину Порье. На этот раз ирландец уступил из-за перелома ноги, полученного в ходе поединка.
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