"Славная охота". Шавкат Рахмонов опубликовал неожиданное фото

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (16-0) опубликовал фото с эффектным пейзажем - проспект главного промоушена в смешанных единоборствах признался, что был на охоте, передает корреспондент Vesti.kz. Высказался боец и об успешности занятия.

Ранее Рахмонову предрекли поединок с другим топовым бойцом, а казахстанец пока не думает о тренировках.

"Сегодня была славная охота", - добавил казахстанец комментарий к фото.

Ранее Рахмонов рассказал о планах в UFC, а затем предотвратил драку бойцов Казахстана и Узбекистана.

"Насладится триумфом". Названы сроки поединка Рахмонова с Чимаевым

Today was a glorious hunt pic.twitter.com/OFouAxESNc — Shavkat “Nomad” Rakhmonov (@Rakhmonov1994) September 13, 2022

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