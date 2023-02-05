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"Скромного финишера" эффектно нокаутировали на турнире UFC

"Скромного финишера" эффектно нокаутировали на турнире UFC
©Кадр из видео

Японский боец UFC Ринья Накамура победил своего соотечественника Тошиоми Казаму по прозвищу "Скромный финишер". Случилось это на турнире UFC Vegas 68, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок, проходивший в легчайшем весе, завершился в первом раунде, когда Тошиоми зевнул удар в подбородок и рухнул на настил, добивание Накамуры уже было лишним.

Таким образом Накамура по прозвищу "Гибрид" оформил седьмую победу в семи боях в ММА, тогда как Казама потерпел третью неудачу при десяти победах.

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UFC MMA

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