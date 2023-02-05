"Скромного финишера" эффектно нокаутировали на турнире UFC

Японский боец UFC Ринья Накамура победил своего соотечественника Тошиоми Казаму по прозвищу "Скромный финишер". Случилось это на турнире UFC Vegas 68, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок, проходивший в легчайшем весе, завершился в первом раунде, когда Тошиоми зевнул удар в подбородок и рухнул на настил, добивание Накамуры уже было лишним.

Таким образом Накамура по прозвищу "Гибрид" оформил седьмую победу в семи боях в ММА, тогда как Казама потерпел третью неудачу при десяти победах.

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