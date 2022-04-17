Скандалом завершился дебютный бой россиянина в UFC

Российский боец Гаджи Омаргаджиев проиграл дебютный бой в UFC бразильцу Кайо Борральо, сообщает "Чемпионат".

Поединок прошел в рамках турнира UFC Vegas 51. Борральо добился победы, несмотря на запрещенный прием.

В конце третьего раунда бразилец нанес удар коленом по сопернику, когда рука россиянина еще была на канвасе, что делать запрещено, так как Омаргаджиев имел три точки опоры. Рефери засчитал фол и отобрал одно очко у бразильца.

Когда россиянин не смог продолжить бой, поединок был остановлен, однако затем Миральотта определил удар Борральо как "случайный фол". Таким образом он выиграл техническим решением судей - 29:27.

Стоит отметить, что эта встреча была дебютной для обоих бойцов в UFC. Для Омаргаджиева это поражение стало первым в карьере. Ранее россиянин выиграл 11 поединков в MMA. Борральо одержал 11 побед и потерпел одно поражение.

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