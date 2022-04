Экс-чемпион UFC высказался о скандальном поражении россиянина

Бывший чемпион UFC в полутяжелой и тяжелой весовой категории Даниэль Кормье (22-3) раскритиковал скандальную победу бразильца Кайо Борральо (11-1) над россиянином Гаджи Омаргаджиевым (13-1) на турнире UFC Vegas 51, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Отметим, что Борральо добился победы, несмотря на запрещенный прием.

"Ничего не имею против бойцов, но когда я выходил в октагон, то каждый мой удар был намеренным. За такой удар нужно дисквалифицировать, иначе бойцы будут выходить в клетку, выигрывать первые два раунда, затем наносить запрещенный удар и надеяться, что соперник не сможет продолжить поединок", - написал Кормье в своем Twitter.

So win 2 rounds, throw unintentional illegal strike and then hope they guy can’t continue. So that y’all go to judges right then. Shit you don’t run the risk of losing