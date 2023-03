"Шавкату нужно было пройти проверку...". Американский журналист оценил бой Рахмонова

Обозреватель MMAFighting.com Деймон Мартин высказался о победе Шавката Рахмонова (17-0) над Джеффом Нилом (17-5) на турнире UFC 285, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок прошел в рамках турнира UFC 285. Рахмонов победил американца удушающим приемом в третьем раунде.

Shavkat Rakhmonov is winning but Geoff Neal is testing him and refusing to go away. #UFC285