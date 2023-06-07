Шавката Рахмонова подняли в топ-3 UFC

Американский журналист ММА Вэл Дьюар представил свой рейтинг действующих непобежденных бойцов UFC, включив в него казахстанца Шавката Рахмонова, сообщают Vesti.kz.

Он поставил Рахмонова на третью строчку, тогда как первые две отдал шведу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву и россиянину Умару Нурмагомедову.

Топ-8 непобежденных бойцов UFC от Дьюара:

1. Хамзат Чимаев (12-0);

2. Умар Нурмагомедов (16-0);

3. Шавкат Рахмонов (17-0);

4. Илья Топурия (13-0);

5. Мовсар Евлоев (17-0);

6. Ян Гарри (12-0);

7. Бо Никал (4-0);

8. Мухаммад Мокаев (10-0).

"Люди будут злиться на меня за то, что я поставил Бо выше Мокаева. Некоторые из них взаимозаменяемы. Умар может быть и на первом месте", - пишет Вэл Дьюар.

Напомним, что Рахмонов занимает шестое место в рейтинге полусредневесов UFC. Последний раз Шавкат дрался в марте в рамках турнира UFC 285, когда в третьем раунде финишировал американца Джеффа Нила (удушение сзади в стойке).

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