Шавкат Рахмонов вылетел на бой с топовым соперником UFC

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов вылетел в США, где продолжит подготовку к своему очередному поединку в UFC. Видео из самолета он опубликовал у себя в соцсетях, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Рахмонов выйдет в октагон 4 марта. Его соперником будет американец Джефф Нил. Бой будет соглавным на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе.

На данный момент Рахмонов идет десятым в рейтинге полусреднего дивизиона UFC, а его оппонент находится на седьмой строчке.

В американском промоушене Шавкат провел четыре боя, в которых одержал досрочные победы - две из них пришлись на первые раунды, другие - на вторые.

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