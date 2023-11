Шавкат Рахмонов возглавил рейтинг бойцов UFC

Твиттер-аккаунт The People’s MMA представил рейтинг бойцов из топ-15 полусреднего веса UFC с наивысшим процентом досрочных побед, сообщаютVesti.kz.

Лидером рейтинга со 100-процентным показателем стал казахстанец Шавкат Рахмонов: "Номад" провел в UFC пять боев и во всех пяти выиграл досрочно.

В топ-3 лучших финишеров также вошли бразилец Висенте Люке (86%) и американец Кевин Холланд (84%).

Тройку "лузеров" составили американцы Шон Брэди (47%), Нил Мэгни (39%) и Белал Мухаммад (26%).

