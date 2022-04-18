Шавкат Рахмонов в третий раз стал отцом

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (15:0) в третий раз стал отцом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Файтер выставил в соцсетях фото с новорожденным ребенком, сопроводив его подписью: "Хорошая новость! У казахского народа появился еще один батыр".

Напомним, Рахмонов следующий бой проведет против американца Нила Мэгни (26-8) по прозвищу "Гаитянская сенсация" 25 июня. Бойцы выступают в полусреднем весе. В этом дивизионе Мэгни идет на десятом месте, а Рахмонов - на 15-м.

Шавкат провел в UFC три поединка, в которых одержал досрочные победы.

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