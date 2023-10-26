Шавкат Рахмонов улетел в США на бой UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Шавкат Рахмонов (17-0) улетел в США для подготовки к своему следующему бою в UFC, сообщают Vesti.kz.

"Номад" вернется в октагон 16 декабря (утром 17 декабря по времени Астаны) в рамках турнира UFC 296, который пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Соперником казахстанца будет американский боец Стивен Томпсон (17-6-1).

Шавкату Рахмонову отдали бой за титул чемпиона UFC

Это будет последний ивент промоушена в 2023 году. Возглавит турнир бой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном.

Добавим, что Рахмонов занимает пятое место в рейтинге полусредневесов UFC, а Томпсон располагается строчкой ниже.

Шавкат Рахмонов добился исторического достижения в UFC

Напомним, Рахмонов провел в UFC пять боев и во всех одержал досрочные победы.

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