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Шавкат Рахмонов стал отцом

Шавкат Рахмонов стал отцом
©instagram.com/shavkatrakhmonov94/
Новости спорта MMA UFC

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (15:0) стал отцом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Файтер выставил в соцсетях фото с новорожденным ребенком, сопроводив его подписью: "Хорошая новость! У казахского народа появился еще один батыр".

Шавкат Рахмонов стал отцом. Фото 1

Напомним, Рахмонов следующий бой проведет против американца Нила Мэгни (26-8) по прозвищу "Гаитянская сенсация" 25 июня. Бойцы выступают в полусреднем весе. В этом дивизионе Мэгни идет на десятом месте, а Рахмонов - на 15-м.

Шавкат провел в UFC три поединка, в которых одержал досрочные победы.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

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Метки:
UFC Рахмонов Шавкат

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