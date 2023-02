Шавкат Рахмонов "создал" монстра: тот выиграл главный бой турнира UFC

В Лас-Вегасе (США) на арене UFC Apex прошел очередной турнир UFC Fight Night под номером 220, главным событием которого стал бой в среднем весе между бразильцем Андре Мунисом и американцем Бренданом Алленом, сообщают Vesti.kz.

Поединок завершился в третьем раунде, когда Аллен поймал соперника на удушающий прием.

Для Муниса это поражение стало первым в UFC - до этого он одержал пять побед кряду в промоушене. Американец же продлил победную серию до пяти.

BRENDAN ALLEN GETS THE SUB OVER ANDRE MUNIZ 😲 #UFCVegas70 pic.twitter.com/YBKJXM7eeg