Шавкат Рахмонов совершил хадж в Мекку

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов совершил малое паломничество (Умра) в Мекку (Саудовская Аравия), сообщает корреспондент Vesti.kz. Он совершил паломничество в кругу близких людей и друзей.

"Пусть наша Умра во время Рамадана будет принята ИншАЛЛА", - написал он.

Свой последний бой Рахмонов провел в марте, когда удушающим приемом в третьем раунде выиграл у Джеффа Нила.

Таким образом, казахстанец довел свой рекорд до 17-0. В рамках UFC он провел пять боев и во всех одержал победы.

Умра – малое паломничество (хадж) с посещением Мекки, а также запретной мечети, в частности, однако не в месяц, предназначенный для хаджа, а в любое другое время года.

Умра является одним из видов поклонения, который требует материальных и физических затрат, но в то же время приносит пользу как одному человеку, так и всему обществу в целом.

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