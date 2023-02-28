Шавкат Рахмонов раскрыл имя нового казаха в UFC

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (16-0) рассказал о том, кто из его соотечественников может в ближайшее время пополнить состав сильнейшей ММА-лиги мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По его словам, перспективы попасть в UFC есть у его партнера по команде DarTeam Асу Алмабаева (17-2). У того закончился контракт с промоушеном Brave FC, где он провел последние три боя. Асу идет на серии из 13 побед. Сейчас оба тренируются в США.

- Ты взял с собой Асу в Майами. Я правильно понимаю, что у вас цель - Асу подписать в UFC?

- Да, конечно. Если получится, подписать его можно. Он и сам хочет. У него в данный момент как раз контракт (с Brave CF) закончился. В принципе, ждет. Если возможность будет, он в любой момент может выскочить, - сказал Рахмонов в интервью YouTube-каналу Octagon TV.

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Добавим, что Рахмонов следующий поединок проведет против американца Джеффа Нила в рамках турнира UFC 285, который пройдет в ночь на 5 марта в Лас-Вегасе (США).

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