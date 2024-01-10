Шавкат Рахмонов признан лучшим в номинации UFC по итогам года

Непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (18-0) стал победителем одной из номинаций UFC по итогам года, сообщают Vesti.kz.

Сабмишн "Номада" в поединке против Джеффа Нила признан лучшим в 2023 году - по версии UFC Eurasia.

Этот бой прошел 4 марта в рамках турнира UFC 285. Рахмонов финишировал своего соперника в третьем раунде (удушение сзади в стойке).

Лучшие в своих номинациях выбирались голосованием подписчиков на сервисе UFC Fight Pass.

Полный список наград выглядит следующим образом:

Боец года

Ислам Махачев

Лучший сабмишн года

Шавкат Рахмонов - Джефф Нил

Лучший нокаут года

Ислам Махачев - Алекс Волкановски 2

Прорыв года

Шон Стрикленд

Лучший бой года

Ислам Махачев - Алекс Волкановски 1

Дебют года

Икрам Алиаскеров

Апсет года

Шон Стрикленд - Исраэль Адесанья

Напомним, что последний бой Рахмонов провел 17 декабря в Лас-Вегасе (США) против американца Стивена Томпсона. Поединок состоялся в рамках турнира UFC 296. Рахмонов одержал досрочную победу во втором раунде. Американец впервые в карьере проиграл сабмишеном.

Для "Номада" эта победа стала шестой в шести боях UFC. После этого казахстанец поднялся на третье место в рейтинге полусредневесов UFC.