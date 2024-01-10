Шавкат Рахмонов признан лучшим в номинации UFC по итогам года

Непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (18-0) стал победителем одной из номинаций UFC по итогам года, сообщают Vesti.kz.
Сабмишн "Номада" в поединке против Джеффа Нила признан лучшим в 2023 году - по версии UFC Eurasia.
Этот бой прошел 4 марта в рамках турнира UFC 285. Рахмонов финишировал своего соперника в третьем раунде (удушение сзади в стойке).
Лучшие в своих номинациях выбирались голосованием подписчиков на сервисе UFC Fight Pass.
Полный список наград выглядит следующим образом:
Боец года
Ислам Махачев
Лучший сабмишн года
Шавкат Рахмонов - Джефф Нил
Лучший нокаут года
Ислам Махачев - Алекс Волкановски 2
Прорыв года
Шон Стрикленд
Лучший бой года
Ислам Махачев - Алекс Волкановски 1
Дебют года
Икрам Алиаскеров
Апсет года
Шон Стрикленд - Исраэль Адесанья
Напомним, что последний бой Рахмонов провел 17 декабря в Лас-Вегасе (США) против американца Стивена Томпсона. Поединок состоялся в рамках турнира UFC 296. Рахмонов одержал досрочную победу во втором раунде. Американец впервые в карьере проиграл сабмишеном.
Для "Номада" эта победа стала шестой в шести боях UFC. После этого казахстанец поднялся на третье место в рейтинге полусредневесов UFC.
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