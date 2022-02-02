Шавкат Рахмонов прибыл в Лос-Анджелес на третий бой в UFC

Непобежденный казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (14-0), представляющий DAR Team Pro, прибыл в Лос-Анджелес, информирует пресс-служба команды.
"Остаются считанные дни до возвращения Шавката в клетку", - говорится в сообщении.
Третий поединок Рахмонова в американском промоушене состоится в воскресенье, 6 февраля, в рамках турнира UFC Vegas 47 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Он впервые выступит в главном карде UFC. Его соперником будет бывший чемпион лиги Brave CF Карлстон Харрис (17-4) из Гайаны. Ранее было определено время начала противостояния.
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