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Шавкат Рахмонов попал в "кард мечты" UFC и получил соперника

Шавкат Рахмонов попал в "кард мечты" UFC и получил соперника
©UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Шавкат Рахмонов (17-0) попал в число файтеров, которых хотят увидеть на юбилейном турнире UFC 300, сообщают Vesti.kz.

В частности, "Номада" включили в "кард мечты" и подобрали в соперники бразильца Гилберта Бернса (22-6). Отметим, что Рахмонов занимает пятое место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC, а Бернс располагается строчкой выше.

"Кард мечты" на UFC 300:

Конор Макгрегор против Майкла Чендлера,

Ислам Махачев против Чарльза Оливейры,

Дастин Порье против Джастина Гэджи,

Гилберт Бернс против Шавката Рахмонова,

Хамзат Чимаев против Пауло Косты", - пишет LA CAGE.

В UFC пока не анонсировали дату юбилейного, 300-го турнира. Ожидается, что он пройдет в марте-апреле 2024 года.

Шавкату Рахмонову отдали бой за титул чемпиона UFC

Рахмонов свой следующий бой проведет 16 декабря (утром 17 декабря по казахстанскому времени) на T-Mobile Arena (Лас-Вегас, США) на турнире UFC 296. Его соперником будет бывший претендент на чемпионский титул UFC американец Стивен Томпсон (17-6-1) 

Это будет последний ивент UFC в 2023 году.

Рахмонову предрекли поражение нокаутом. Реакция бойцов UFC на поединок с Томпсоном

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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