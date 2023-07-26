Шавкат Рахмонов показал подготовку к бою в UFC и сделал заявление

Непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов (17-0) показал в своем Instagram видео тренировки, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Рахмонов вернется в октагон 16 сентября в Лас-Вегасе (США), а его соперником будет американец Келвин Гастелум.

"Тяжелая работа", - написал казахстанец под видео с тренировкой.

Свой последний бой казахстанец провел в марте, когда в третьем раунде финишировал Джеффа Нила из США (удушение сзади в стойке). Гастелум же в апреле единогласным решением судей победил соотечественника Криса Кертиса.

На счету Рахмонова пять боев в UFC, которые он выиграл досрочно.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ