Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта MMA UFC
Комментарии

Шавкат Рахмонов ответил на сравнение с Геннадием Головкиным

Шавкат Рахмонов ответил на сравнение с Геннадием Головкиным
©UFC

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов в интервью президенту казахстанской лиги Naiza Fighting Championships Нурбеку Карабале признался, что ему приятно, когда ради его боев болельщики просыпаются рано утром. Он ответил на сравнение со своим соотечественником Геннадием Головкиным.

- Раньше рано утром всех нас будил Гена Головкин. Сейчас это ты будишь нас, и мы утром наблюдаем твои поединки, твои бои. Чувствуешь ли ты, что становишься народным, национальным героем для Казахстана?

- Конечно, очень приятно, если люди на мой бой встают, болеют, переживают. Я очень рад. Всегда буду стараться радовать своих болельщиков, всех, кто за меня болеет, переживает. 

Напомним, что в минувшие выходные Рахмонов удосрочил американца Нила Мэгни и удостоился бонуса от UFC в размере 50 тысяч долларов. 

Новые выпуски на нашем YouTube-канале. Смотрим, комментируем, лайкаем!

Разбор крутейших боев Рахмонова и Морозова в UFC:

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 08:31
UFC
Шавкат Рахмонов ответил на сравнение с Геннадием Головкиным Шавкат Рахмонов ответил на сравнение с Геннадием Головкиным
Сегодня , 00:09
UFC
Рахмонов рассказал о бое с Мэгни, рейтинге UFC и Чимаеве Рахмонов рассказал о бое с Мэгни, рейтинге UFC и Чимаеве
Вчера , 20:20
UFC
Менеджер Рахмонова высказался об интересе в США к бою с Чимаевым Менеджер Рахмонова высказался об интересе в США к бою с Чимаевым
Вчера , 19:19
UFC
Раскрыты подробности беседы бойца UFC с Хабибом после сенсационной победы над Царукяном Раскрыты подробности беседы бойца UFC с Хабибом после сенсационной победы над Царукяном
Вчера , 17:26
UFC
Рахмонов непобедим в 16 боях. Но был соперник, который отправил его в нокдаун и дожил до 3-го раунда Рахмонов непобедим в 16 боях. Но был соперник, который отправил его в нокдаун и дожил до 3-го раунда
Вчера , 12:55
UFC
Самый непонятный выбор, или кого Рахмонов вызвал на бой в UFC Самый непонятный выбор, или кого Рахмонов вызвал на бой в UFC
Вчера , 10:24
UFC
В команде Рахмонова оценили бои с чемпионом UFC и Чимаевым В команде Рахмонова оценили бои с чемпионом UFC и Чимаевым
Вчера , 10:01
UFC
"Впереди только большие бои". Менеджер - о победе Рахмонова и его новой жертве в UFC "Впереди только большие бои". Менеджер - о победе Рахмонова и его новой жертве в UFC
Вчера , 08:10
UFC
30 секунд осталось, или кто помог Рахмонову выиграть четвертый бой в UFC 30 секунд осталось, или кто помог Рахмонову выиграть четвертый бой в UFC
Вчера , 07:34
UFC
Жумагулов отреагировал на победу "Актобе" над "Астаной" в КПЛ Жумагулов отреагировал на победу "Актобе" над "Астаной" в КПЛ
26 июня, 21:27
UFC
Рахмонов сделал заявление о бое с Чимаевым Рахмонов сделал заявление о бое с Чимаевым
26 июня, 19:23
UFC
Обошли Хабиба. Рахмонов и Чимаев отметились уникальным достижением в UFC Обошли Хабиба. Рахмонов и Чимаев отметились уникальным достижением в UFC
26 июня, 17:37
UFC
"Представьте, что Чимаев сделал бы с Мэгни". Боец UFC отреагировал на победу Рахмонова "Представьте, что Чимаев сделал бы с Мэгни". Боец UFC отреагировал на победу Рахмонова
26 июня, 15:30
UFC
Он уже не хотел драться. Как Рахмонов деклассировал опытного соперника Он уже не хотел драться. Как Рахмонов деклассировал опытного соперника
26 июня, 15:03
UFC
"Очень важная победа". Хабиб похвалил Морозова после успеха в UFC "Очень важная победа". Хабиб похвалил Морозова после успеха в UFC
26 июня, 12:35
UFC
"Я был шокирован!". Топовый средневес UFC высказался о Рахмонове "Я был шокирован!". Топовый средневес UFC высказался о Рахмонове
26 июня, 12:08
UFC
"Погнали!". Рахмонов оценил бой с Мэгни и выбрал трех соперников в UFC "Погнали!". Рахмонов оценил бой с Мэгни и выбрал трех соперников в UFC
26 июня, 11:55
UFC
Шавкат Рахмонов получил 50 тысяч долларов в качестве бонуса от UFC Шавкат Рахмонов получил 50 тысяч долларов в качестве бонуса от UFC
26 июня, 11:43
UFC
Первые эмоции. Как Рахмонов отреагировал на свою мощную победу в UFC Первые эмоции. Как Рахмонов отреагировал на свою мощную победу в UFC
26 июня, 11:21
UFC
Сенсацией завершился главный бой турнира UFC Сенсацией завершился главный бой турнира UFC
26 июня, 11:10
UFC
Шавкат Рахмонов выбрал новую жертву в UFC и бросил вызов Шавкат Рахмонов выбрал новую жертву в UFC и бросил вызов
26 июня, 10:52
UFC
Видео досрочной победы, или как Шавкат Рахмонов в одну калитку вынес американца в UFC Видео досрочной победы, или как Шавкат Рахмонов в одну калитку вынес американца в UFC
26 июня, 10:43
UFC
Шавкат Рахмонов сделал громкое заявление и обратился к главе UFC после мощной победы Шавкат Рахмонов сделал громкое заявление и обратился к главе UFC после мощной победы
26 июня, 10:33
UFC
Рахмонов поднялся на второе место в рейтинге непобежденных бойцов UFC Рахмонов поднялся на второе место в рейтинге непобежденных бойцов UFC
26 июня, 10:23
UFC
Шавкат Рахмонов задушил американца в четвертом бою в UFC Шавкат Рахмонов задушил американца в четвертом бою в UFC
26 июня, 10:12
UFC
Это был последний бой в UFC? Что ждет Сергея Морозова дальше Это был последний бой в UFC? Что ждет Сергея Морозова дальше
26 июня, 09:53
UFC
Как "Росомаха" расправился с американцем. Видео победного боя казахского бойца из Китая в UFC Как "Росомаха" расправился с американцем. Видео победного боя казахского бойца из Китая в UFC
26 июня, 09:33
UFC
Полное видео боя, или как Морозов победил обидчика Жумагулова в UFC Полное видео боя, или как Морозов победил обидчика Жумагулова в UFC
26 июня, 09:14
UFC
Небитый брат Хабиба Нурмагомедова одержал победу в UFC Небитый брат Хабиба Нурмагомедова одержал победу в UFC
26 июня, 08:58
UFC
Первые эмоции, или как Сергей Морозов отреагировал на важную победу в UFC Первые эмоции, или как Сергей Морозов отреагировал на важную победу в UFC

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus