Шавкат Рахмонов отправил грозное послание чемпиону UFC

Третий номер рейтинга полусреднего веса UFC казахстанский боец Шавкат Рахмонов сделал заявление о поединке за чемпионский пояс, передает Vesti.kz.

На своей странице в Instagram Шавкат опубликовал видео с тренировки, а в подписи к посту он отметил: "Номад" идет за поясом UFC. Алға, Қазақстан!"

Напомним, что 7 декабря Рахмонов должен был сразиться с чемпионом полусреднего дивизиона американцем палестинского происхождения Белалом Мухаммадом в Лас-Вегасе, однако американец подхватил костную инфекцию и выбыл на несколько недель.

После этого Рахмонов заявил о готовности подраться за временный титул: его вероятным оппонентом является нигериец Камару Усман.