Шавкат Рахмонов одной фразой описал тренировки с экс-чемпионом UFC

Непобежденный казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Шавкат Рахмонов поделился впечатлением после тренировки с бывшем лидером рейтинга pound-for-pound и чемпионом UFC в полусреднем весе нигерийцем Камару Усманом, сообщают Vesti.kz.

"Какие впечатления после тренировки с Камару Усманом? Да, провели с ним одну тренировку. Что сказать? Обычный человек, ничего особенного в нем нет", - сказал Рахмонов на пресс-конференции.

Напомним, свой следующий поединок Усман проведет 18 марта на турнире UFC 285 в Лондоне (Великобритания) против Леона Эдвардса. Это будет их третья очная встреча. В декабре 2015 года Усман победил единогласным судейским решением. В реванше, который состоялся в августе 2022 года, Эдвардс нокаутировал нигерийца менее чем за минуту до окончания боя.

Что касается Рахмонова, то он выйдет в октагон уже в эти выходные - в ночь с 4 на 5 марта проведет бой с американцем Джеффом Нилом в Лас-Вегасе (США).

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