Шавкат Рахмонов назвал себя будущим чемпионом UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов выразил уверенность, что в будущем он станет чемпионом UFC.

Продолжение 1. Рахмонов озвучил сроки завоевания пояса чемпиона UFC

"Как отношусь к вниманию, которое сейчас мне уделяют как потенциальному претенденту на титул? Так я - будущий чемпион UFC", - заявил Рахмонов на пресс-конференции перед боем.

При этом казахстанец заявил, что он лучше своего предстоящего соперника - американца Нила Мэгни, поединок с которым состоится утром 26 июня в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC Figh Nifgt 208.

"Нил Мэгни станет для меня очередной хорошей проверкой. Я готов показать, что я лучше, чем он. Лучше всех в этом дивизионе. Что касается досрочной победы, то я не ставлю перед собой такую цель. Если он допустит ошибку, я воспользуюсь этим шансом", - добавил Рахмонов.

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