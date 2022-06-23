Рахмонов озвучил сроки завоевания пояса чемпиона UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов (15-0) поделился мыслями по поводу завоевания титула чемпиона UFC.

"Я привык все делать основательно. Торопиться некуда, мы уже в UFC. Показываем хорошие бои. Думаю, что за полтора-два года я стану чемпионом", - сказал Рахмонов на пресс-конференции.

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Свой следующий бой казахстанец проведет против девятого номера рейтинга UFC в полусреднем весе американца Нила Мэгни (26-8). Бой состоится утром 26 июня в Лас-Вегасе (штат Невада) на турнире UFC Fight Night 208.

Победа над Мэгни позволит Рамхонову войти в топ-10 полусреднего веса UFC. Сейчас он занимает 15-ю строчку в рейтинге.

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