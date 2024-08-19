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Вчера 23:55
 

Шавкат Рахмонов назвал лучшего тренера

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Шавкат Рахмонов назвал лучшего тренера ©Vesti.kz/Turar Kazangapov

Непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов (18-0) опубликовал пост в своем Instagram, сообщают Vesti.kz.

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Непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов (18-0) опубликовал пост в своем Instagram, сообщают Vesti.kz.

В публикации в соцсети он выложил совместную фотографию со специалистом Баяном Жанголовым, написав: "Лучший тренер!".

Ранее Рахмонов подарил своем тренеру автомобиль.

Казахстанский боец, замыкающий топ-3 полусреднего дивизиона UFC, последний раз бился 16 декабря 2023 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США), когда во втором раунде финишировал американца Стивена Томпсона (17-7-1).


Рахмонов Шавкат Казахстан UFC MMA

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