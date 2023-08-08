Шавкат Рахмонов и Хамзат Чимаев "выяснили", кто бьет сильнее

Профессиональная спортивная лига Naiza представила видео, на котором бойцы UFC Шавкат Рахмонов и Хамзат Чимаев заочно посоревновались в силе удара, сообщают Vesti.kz.
Казахстанец выбил 850 килограммов, а швед чеченского происхождения - 856.
Отметим, что оба файтера выступают в полусреднем весе. В рейтинге UFC этого дивизиона Чимаев занимает четвертое место, Рахмонов - шестое.
Многие болельщики хотели бы увидеть их очный поединок в октагоне UFC. Однако Рахмонов отметил, что все зависит от ситуации: "Если суждено подраться, бой никуда не убежит. У меня только спортивный интерес относительно этого поединка".
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