Шавкат Рахмонов? Чимаев сделал грозное заявление о следующем бое

Непобежденный шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев с нетерпением ждет возвращения в клетку. Он заявил, что хочет кого-нибудь размазать, сообщают Vesti.kz.

"Я готов драться в Париже, я готов драться в Абу-Даби. Дайте мне размазать кого-нибудь", - написал боев в своем твиттере.

I am ready to fight in paris ready to fight after in abu dhabi let me smash somebody @ufc — Khamzat Chimaev (@KChimaev) June 18, 2023

Турнир UFC в Париже состоится 2 сентября, а в Абу-Даби - 21 октября. Чимаев выступает в полусреднем и среднем дивизионе, в котором таже дерется казахстанец Шавкат Рахмонов. Между бойцами давно идет трешток. При этом по следующему бою Рахмонова пока тоже нет данных. При этом источник сообщил, что в октябре казахстанец подерется с топовым бойцом.

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